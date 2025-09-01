Ufficiale Nico Gonzalez e la Juventus si salutano: l'argentino va all'Atletico Madrid

Tra Nicolas Gonzaelz e la Juventus è già finita: l'argentino dopo una sola stagione lascia la Juventus e vola in Spagna, all'Atletico Madrid, tutto ufficiale. Di seguito il comunicato del club bianconero: "Dopo una stagione in bianconero, si separano le strade tra la Juventus e Nico González. L’attaccante argentino proseguirà la sua carriera all’Atlético Madrid, dove approda in prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo al maturare di determinate condizioni durante la stagione".

E ancora, prosegue il comunicato della Juventus: "Arrivato a Torino nell’estate del 2024, Nico ha collezionato presenze importanti contribuendo al percorso della squadra in campionato e in Europa. La sua professionalità e il suo impegno non sono mai mancati nel corso di questi mesi insieme. Nico ci saluta con 40 presenze, 5 gol e 4 assist: è stato uno degli otto giocatori della Juventus 24/25 a collezionare in tutte le competizioni almeno 4 gol e almeno 4 assist, con Thuram, Conceicao, Yildiz, Vlahovic, Weah, Mbangula e McKennie. Prosegue e conclude la nota: "A lui vanno i ringraziamenti di tutti noi per quanto fatto insieme e l’augurio per il futuro della sua carriera".

Ecco poi i dettagli sull'affare - prestito con diritto di riscatto: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolás Iván González, a fronte di un corrispettivo di € 1 milione. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1 milione, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 32 milioni, pagabili in tre esercizi".