NICO, Dopo un mese e mezzo di stop punta il Milan

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è stato un impatto devastante quello di Nico Gonzalez con la Juventus. L'ex viola, infatti, salvo qualche exploit a inizio stagione, come il primo gol in Champions League, ha collezionato pochissimi minuti, soprattutto a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori per più di un mese.

Tra tutti gli infortunati in casa bianconera, però, l'argentino sembra essere il più vicino al rientro in campionato, che – come riportato da Tuttosport – poteva avvenire già nell'ultimo match, il derby di Torino. Tuttavia, per il 26enne ha prevalso la precauzione, considerata anche la lunga pausa in arrivo, e ora punta a rientrare in campo per la sfida contro il Milan a San Siro, subito dopo la sosta.