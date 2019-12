NASTASIC, Non ho mai parlato male della Fiorentina

Tramite una Stories pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram, l'ex difensore della Fiorentina, Matija Nastasic ha voluto smentire delle parole messe nella sua bocca in un'intervista (CLICCA QUI) a proposito della sua ex squadra: "Non riesco a credere che ci siano persone che scrivono qualcosa del genere. Non ho mai parlato male della Fiorentina. Queste sono bugie! Forza Viola!".

Questa la Stories: