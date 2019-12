NASTASIC, Spero di tornare in A. Viola? La vedo male

L'ex difensore della Fiorentina Matija Nastasic, intercettato da lalaziosiamonoi.it in Arabia Saudita, ha parlato anche della Serie A: "Mi piacerebbe davvero tornare in Italia, speriamo che in futuro ci possa essere questa possibilità". E prima di salutare, racconta la testata, il difensore ha lasciato una battuta anche sulla Fiorentina: "Davvero male, incredibile. Spero che si riprenda, ma ho come la sensazione che sarà un anno molto brutto".