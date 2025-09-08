Nani promuove Zaniolo: "L'ho visto maturato: Udine piazza giusta per il rilancio"

Il ds dell’Udinese Gianluca Nani ha commentato così la trattativa che ha visto l’ex Fiorentina Nicolò Zaniolo approdare in Friuli nel corso di questo mercato estivo. Ecco le parole di Nani a Il Messaggero Veneto: “Io non ho alcun dubbio perché l’ho visto maturato e consapevole che l’Udinese è l’ultima chiamata per altissimi livelli.

Nicolò ha rifiutato altre piazze e ha voluto fortissimamente Udine perché pensa che sia la società giusta per rilanciarsi dopo non avere avuto la continuità che meritava per errori e infortuni. Il suo talento poi è cristallino e fuori discussione”.