NAKATA, Segnavo alla Juve e ora produco saké

Hidetoshi Nakata, ex centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a SportWeek. Queste uno stralcio delle sue parole: "Per me il calcio è come un fratello minore. Mi ha fatto girare il mondo e conoscere tanti amici. Probabilmente senza i sette anni in Italia, non sarei diventato ciò che sono oggi. Giocavo per passione, quando l’ambiente è cambiato ho smesso. Non avrei mai venduto un fratello per soldi. Sognavo di essere un calciatore da quando nel cortile della scuola elementare correvo per fare goal. Ci sono riuscito, adesso inizia un nuovo viaggio".