Dagli inviati Cherubini (ad Parma) su Sohm: "Ci vuole tempo ma le qualità emergeranno"

L'amministratore delegato del Parma Federico Cherubini, premiato a Tolentino durante il convegno "Il mercato e lo scouting", è stato intercettato da Radio Firenzeviola e ha parlato così del rendimento di Sohm alla Fiorentina: "Difficile dare giudizi senza sapere cosa sta succedendo a Firenze. Credo che Sohm sia un giocatore estremamente solido e sono convinto che nel tempo farà vedere tutte le sue qualità. Quando hai quel tipo di mentalità alla fine emerge anche se ci possono essere delle difficoltà e ci può volere un po' di tempo".

C'erano davvero tante offerte per Bernabé?

"Abbiamo fatto sacrifici importanti in estate cedendo giocatori importanti, ma su altri abbiamo lottato per tenerli. In futuro lui come altri avranno altre opportunità di poter essere oggetto di attenzioni del mercato anche se la nostra ambizione è diventare un club nel quale qualche giocatore possa restare a lungo".