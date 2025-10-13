Islanda-Francia finisce 2-2. Gudmundsson protagonista: la sua prestazione

L'Islanda gioca una gran partita contro la Francia e porta a casa un punto importante in chiave qualificazione al prossimo Mondiale, anche se resta al terzo posto del girone. Gli uomini del CT Gunnlaugsson mettono in grande difficoltà la Nazionale transalpina che non va oltre il 2-2 dopo una partita con diverse emozioni.

La prima frazione la chiude in vantaggio l'Islanda che grazie a una rete in mischia di Palsson dopo una punizione calciata da Gudmundsson può festeggiare con le migliaia di tifosi presenti. Nella seconda frazione la Francia cambia marcia e si porta sul 2-1 grazie alle reti di Nkunku - prossimo avversario della Fiorentina - e Mateta. Ma quando la partita sembrava volgere a favore dei "galletti", una folata islandese porta al pareggio con Gudmundsson che scappa alle spalle di tutti e serve Hlynsson, bravissimo a freddare Maignan a tu per tu con il portiere del Milan.

La prestazione di Gudmundsson

Il numero 10 della Fiorentina ha confermato le buone sensazioni della partita giocata qualche giorno fa con l'Ucraina. In quel caso fu doppietta nel 5-3 degli ucraini, con la Francia invece Gudmundsson ha lavorato da uomo assist propiziando il primo gol con una punizione calciata forte in area, e soprattutto con l'assist che ha portato al secondo gol servendo Hlynsson a tu per tu con Maignan. Per il resto una buona partita in cui si è visto spesso e volentieri in tutte le parti del campo, a sinistra come a destra. Decisamente un altro giocatore rispetto a quanto fatto vedere in questo inizio di stagione con la maglia della Fiorentina.