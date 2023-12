MURIEL, Gol di tacco? Non ci pensi, escono al momento

FirenzeViola.it

L'ex attaccante viola, ora all'Atalanta, Luis Muriel ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo casalingo contro il Milan arrivato grazie ad un suo gran gol nel finale.

Ci racconta il finale?

"E' stato un finale bellissimo, perché siamo riusciti a portarci in vantaggio e finalmente a vincere. Abbiamo fatto una grande partita, tenendo duro mentre loro avevano balla ed essendo bravi a fare gol. Ci siamo riscattati dopo Torino, questa è la strada".

Cosa le è passato per la testa per colpirla di tacco?

"Sono giocate che escono al momento. Non ci pensi, perché anche se lo alleni non sai mai quando può capitare un'occasione del genere. Non potevo coordinarmi in altro modo".

È sereno di testa?

"Sono tranquillo, mi metto sempre a disposizione del mister, dei compagni e del club. Ho sempre voglia di giocare e quando mi capitano le occasioni cerco sempre di dare il massimo. Oggi sono riuscito a fare gol e a regalare la vittoria, frutto della bella partita da parte di tutti".

Essere vicini al quarto posto è importante?

"Certo, ti dà forza e motivazione. Siamo già qualificati in Europa e anche quello dà tranquillità. Abbiamo avuto degli infortuni, ma questa squadra sa rialzarsi e oggi l'ha dimostrato ancora una volta".