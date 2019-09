EX VIOLA MONTOLIVO, QUATTRO SQUADRE DI SERIE B SU DI LUI L'ex giocatore della Fiorentina, Riccardo Montolivo, è in cerca di squadra dopo il contratto scaduto con il Milan e le voci delle ultime ore vedrebbero come favorita il Benevento di mister Inzaghi, grande estimatore dell'ex viola, con il ChievoVerona... L'ex giocatore della Fiorentina, Riccardo Montolivo, è in cerca di squadra dopo il contratto scaduto con il Milan e le voci delle ultime ore vedrebbero come favorita il Benevento di mister Inzaghi, grande estimatore dell'ex viola, con il ChievoVerona... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 6 Settembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi