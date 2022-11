MONTELLA, Qatar? Peggio giocare alle 21 al nord

Vincenzo Montella, ex allenatore della Fiorentina, parla al Corriere dello Sport: "Mondiale? Trovo più scandaloso giocare alle 21 al nord". L'attuale tecnico dell'Adana in Turchia ha parlato della sua esperienza ma non solo. L'allenatore italiano, che vive in albergo mentre la sua famiglia è rimasta in Italia, va controcorrente sulla scelta del Mondiale in Qatar in inverno, con una lunga sosta per i campionati: "Non so se andrò controcorrente, ma non la trovo una scelta scandalosa. Da calciatore avrei preferito così. In fondo si tratta di una sosta poco più lunga del solito. Trovo molto più scandaloso giocare alle 9 di sera al nord, a gennaio o febbraio, quando si rischiano infortuni".