Zaniolo sul mercato dopo il mancato riscatto della Fiorentina: piace a tre club

vedi letture

La Fiorentina non ha riscattato Nicolò Zaniolo che dunque torna al Galatasaray dopo la stagione in serie A tra Atalanta e i viola. Il giocatore però non dovrebbe rimanere in Turchia e dunque è di nuovo sul mercato. Nessun club di serie A per ora si è fatto avanti ma ci sono comunque tre società che hanno sondato la possibilità di averlo. Secondo Tuttomercatoweb si tratta di Al Nassr, Sunderland e Villarreal, che stanno valutando il da farsi.