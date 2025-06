Belotti non ha convinto il Benfica: dopo il Mondiale per club torna al Como

L'ex attaccante di Fiorentina e Roma Andrea Belotti sta disputando il Mondiale per club con il Benfica, in prestito dal Como. La sua avventura nella competizione americana non è partita benissimo visto che all'esordio è stato espulso (e dunque stasera non era disponibile). Al di là dell'episodio però l'attaccante non ha convinto i lusitani di Rui Costa e, dopo il Mondiale, tornerà al Como che lo aveva ceduto in prestito a gennaio.

Il giocatore è destinato però a non restare in riva al lago visto il poco feeling con Fabregas e il suo entourage sta cercando una nuova sistemazione. Per lui si parla anche del Lecce del neo tecnico Di Francesco.