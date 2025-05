Milenkovic carica il Nottingham: “Tre finali per un sogno chiamato Champions”

Nikola Milenkovic, ex difensore della Fiorentina oggi al Nottingham Forest, ha rilasciato un’intervista a GianlucaDiMarzio.com in cui ha parlato del finale di stagione in Premier League, del legame con il compagno Murillo e del paragone con Nemanja Vidic.

Sul momento del Nottingham:

“Ogni squadra vive alti e bassi durante la stagione, e noi li abbiamo avuti in un momento delicato. Contro il Crystal Palace abbiamo fatto una buona partita: giocare al Selhurst Park è sempre complicato, ma abbiamo portato a casa un punto importante. Ora restano tre gare, e la testa è tutta sulla prossima, col Leicester. Anche se sono già retrocessi, non possiamo permetterci cali: dobbiamo affrontare la partita con la stessa concentrazione messa contro il Palace”.

Sull'intesa con Murillo:

“La nostra solidità nasce dal lavoro di tutta la squadra, non solo dal reparto arretrato. Tutti stanno contribuendo a non subire gol, e questo è fondamentale. Il nostro punto di forza è la compattezza: subire poco sapendo che là davanti creiamo molto”.

Il paragone con Vidic:

“Nemanja è una leggenda, il più grande serbo di sempre. Un leader e un esempio. Non mi ci paragono: io voglio solo migliorare ogni giorno. Ma una cosa in comune l’abbiamo: niente paura. È nel nostro carattere. Rispettiamo tutti, ma non temiamo nessuno. Difendere è la nostra missione, viviamo per i clean sheet, anche in allenamento”.

Sulla Premier e il sogno Champions:

“All’inizio nessuno pensava che saremmo arrivati fin qui. Ora abbiamo il privilegio di giocarci qualcosa di importante. Faremo di tutto per riuscirci: la Champions sarebbe un traguardo enorme. In Premier ci sono tanti attaccanti fortissimi, è difficile scegliere il più difficile da marcare. Salah? Giocava sull’altro lato, ma in generale qui ogni partita è una sfida. La qualità è altissima”.