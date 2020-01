MIHAJLOVIC, Malattia lascia qualcosa di benefico

Lunga intervista sulle colonne del settimanale de La Gazzetta dello Sport “SportWeek” al tecnico del Bologna (ed ex viola) Sinisa Mihajlovic. Ecco le parole del prossimo avversario della Fiorentina, ancora alle prese con la leucemia che lo ha colpito in estate: “Una malattia così bastarda quando la superi ti lascia qualcosa di benefico, perché cambia il tuo modo di vivere e di pensare: io ho riassaporato la meraviglia delle piccole cose. Se ho ridato coraggio a chi sta male, per me vale più di uno scudetto. Ho scoperto una parte di me che ignoravo, una sensibilità che tenevo nascosta. Ho avuto grandi prove d’affetto: ora la gente ha capito meglio chi sono. Ibra? Mi spiace che non sia venuto al Bologna: qui si sarebbe divertito di più. Ma non gli rimprovero nulla. Il giovane che mi ha colpito? Orsolini: è un po’ allegrotto ma ha tanti margini di miglioramento e se non si monta la testa arriverà lontano. Chi il miglior giocatore esperto? Palacio: vorrei congelarlo e tenermelo a lungo così com’è adesso perché unisce intelligenza e maturità a un fisico da ragazzino”.