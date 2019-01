MASITTO, Zaniolo? Non correva. E il suo carattere...

L'ex viola Cristiano Masitto è stato anche allenatore di Nicolò Zaniolo nel settore giovanile viola: "Un rimpianto? Penso di si. La Fiorentina fece una scelta basandosi soprattutto sul carattere e non sull'aspetto tecnico ma proprio il carattere è diventato la sua forza. Nelle prime 5 partite io non lo feci mai giocare perché sapeva di essere bravo, ma non aveva la cultura del lavoro e non correva, tanto che a fine allenamento spesso mi fermavo a lavorare con lui. Nella sesta partita rincorse un avversario per 30 metri e gli fece fallo. Poi mi guardò con aria di sfida ed io gli dissi che doveva fare così. Ma forse proprio quel comportamento alla Fiorentina non piaceva e lo ha lasciato andare via. Certo ora si può dire che è stato un errore".