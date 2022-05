MAREGGINI, Vicario, che qualità. E su Carnesecchi...

L'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha commentato il momento dei viola alla vigilia del big match contro la Juventus, che mette in palio l'accesso all'Europa: "Sono certo che Juric oggi manderà in campo una squadra molto competitiva contro la Roma, che credo abbia la testa già alla finale di Conference. La Fiorentina ha tutte le motivazioni giuste per andare in campo e fare una grande prestazione, se riuscirà a mettersi alle spalle il recente passato. I viola hanno espresso un ottimo calcio e una superiorità incredibile. In più giocare con la Juventus darà mille motivazioni. Vicario? Ha fatto un campionato straordinario, è stata una sorpresa piacevole: sono andato a vederlo agli allenamenti e ha delle grandi qualità. Non so se ha già l'esperienza per giocare nella Fiorentina ma ha prospettiva e so che viene tenuto in conto in Nazionale. Carnesecchi? E' fortissimo ma non penso che sia inarrivabile: con le idee giuste si può acquistare".