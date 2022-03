MARCOLIN, Ci sono cinque positivi nell'Italia

Allarme Covid per la Nazionale Italiana? A lanciarlo è Dario Marcolin. Intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex tecnico - tra le altre - di Catania e Avellino, ha lanciato indiscrezioni preoccupanti in vista degli spareggi per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022: "In nazionale ci sono cinque calciatori positivi al Coronavirus, più due dello staff medico. Non lo so con certezza, ma sembrerebbe che siano usciti questi casi - ha continuato Marcolin - anche se Roberto Mancini non si fascia la testa".

Come da dichiarazioni, al momento si tratta soltanto di indiscrezioni: la FIGC non ha infatti comunicato alcuna positività nel gruppo azzurro, che giovedì scenderà in campo a Palermo contro la Macedonia del Nord. Marcolin, dal 2018 apprezzato commentatore per Dazn, non ricopre ruoli ufficiali a livelli federale, ma è legato da anni da una solida amicizia al ct Mancini, di cui è stato anche collaboratore tecnico ai tempi dell'Inter.

Attraverso il suo profilo Instagram, Dario Marcolin è poi tornato sulle sue dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli di questa mattina: "Su Whatsapp - si legge in una stories - gira un messaggio a mia firma, che io ovviamente non ho mai scritto. Non è mia la paternità della notizia sui possibili casi di Covid in Nazionale: non ne so nulla e l'ho semplicemente sentita in macchina alla radio. Così togliamo ogni dubbio, forza Azzurri".