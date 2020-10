MARCHIONNI, Giusto cedere chi non voleva rimanere

L'ex centrocampista viola Marco Marchionni ha commentato le ultime vicende di casa Fiorentina: "Credo che la Fiorentina si sia mossa bene, prendendo giocatori d'esperienza che hanno militato in grandi squadre, ed è partito chi non voleva stare più a Firenze. Giusto mandarli via, piuttosto che tenerli controvoglia".

Crede manchi qualcosa in attacco?

"Dipende dalla squadra, se gira anche l'attaccante riesce a far gol. Si parla male degli attaccanti ma non è solo colpa loro... Dal centrocampo in su, per me, questa Fiorentina è un'ottima squadra".

Callejon che acquisto è?

"Uno degli esterni più forti dell'ultimo periodo: a Napoli ha dimostrato di saper sia segnare che soprattutto fare assist. Dipenderà però anche dall'allenatore, che finora ha giocato 3-5-2".

Il Viola Park può diventare un'attrattiva in più?

"La Fiorentina così si candida a diventare una grande società, com'è sempre stata, ma con un passo in avanti in più. Il presidente sta portando giocatori di livello internazionale, e penso che nei prossimi anni succederà questo salto".

Con Pezzella e Milenkovic si rischia di seguire il caso Chiesa?

"Se si evitano, certe situazioni, è meglio. I tifosi danno retta a quello che si scrive, anche se la verità sta solo nella società. Giocatori così diventano fondamentali per una Fiorentina che vuole crescere... Chiesa ha scelto la Juventus, e ci sta, ma la Fiorentina alla fine, pur bravo che sia, ha perso solamente un calciatore che non voleva più stare a Firenze, sostituendolo con un grande giocatore come Callejon. Pradè saprà sistemare tutto".