Malusci: "Eravamo felici dalla gara col Polissya. A Cagliari invece pessima"

L’ex difensore viola, Alberto Malusci, ha parlato a Toscana TV del pareggio conquistato dalla Fiorentina a Cagliari: “Eravamo contenti dei segnali positivi dati dalla gara col Polissya, invece in Sardegna è stato pessimo. Si è faticato molto in mediana, forse la squadra ha pagato la pesantezza del lavoro svolto in ritiro… Ben diverso da chi parte dal presupposto di doversi salvare. Ora serve calma e tranquillità: Pioli può dare tanto”.

Cosa pensa di Viti e Pablo Mari?

“Pioli ha scelto di inserirli perché più abili nel palleggio. Ma è chiaro che manca qualcosa in fase di impostazione. La Fiorentina ha sofferto molto anche nelle palle aeree.