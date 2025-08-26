Malusci: "Eravamo felici dalla gara col Polissya. A Cagliari invece pessima"
L’ex difensore viola, Alberto Malusci, ha parlato a Toscana TV del pareggio conquistato dalla Fiorentina a Cagliari: “Eravamo contenti dei segnali positivi dati dalla gara col Polissya, invece in Sardegna è stato pessimo. Si è faticato molto in mediana, forse la squadra ha pagato la pesantezza del lavoro svolto in ritiro… Ben diverso da chi parte dal presupposto di doversi salvare. Ora serve calma e tranquillità: Pioli può dare tanto”.
Cosa pensa di Viti e Pablo Mari?
“Pioli ha scelto di inserirli perché più abili nel palleggio. Ma è chiaro che manca qualcosa in fase di impostazione. La Fiorentina ha sofferto molto anche nelle palle aeree.
