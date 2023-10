MALEH, Contro i viola è importante. Può darci la spinta

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Youssef Maleh, centrocampista dell'Empoli nonché ex viola, ai microfoni di PianetaEmpoli ha parlato in vista del match contro la Fiorentina, in programma alla ripresa al Franchi: "In estate qua c'è stato un grosso cambiamento, con tanti giocatori nuovi, e non è stato semplice. Ora stiamo diventando un gruppo compatto e cerchiamo i risultati. Io cerco sempre di fare il massimo per ricambiare la fiducia dell'allenatore".

Sulla gara di Firenze: "Certamente sarà una gara importante per la classifica e non solo. Può darci una forte spinta per il cammino in campionato e sbloccarci del tutto".