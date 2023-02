MACIA, Preferito investire, Zurkowski ci mancava

Il chief football operations dello Spezia ed ex dt viola Eduardo Macìa ha spiegato il mercato della società spezzina: "Tutti i reparti sono equilibrati, abbiamo aumentato gli attaccanti con Krollis e Shomurodov, abbiamo inserito centrocampisti con caratteristiche che non c’erano come Cipot e Zurkowski. Wisniewski ci dà più velocità, Zoet si è infortunato e abbiamo preso Marchetti che ha molto entusiasmo, oltre a dare un grande aiuto nello spogliatoio. Si può sempre migliorare ma siamo soddisfatti, con i nostro lavoro abbiamo colmato alcune lacune”.

Poi spiega il prestito di Shomurodov, anche se non era nei piani societari: “Non sono favorevole ai prestiti, ad eccezione di situazioni particolari. Abbiamo preferito investire su Esposito, Wisniewski, Zurkowski, ma ad un certo punto diventa difficile alzare il livello in un ruolo specifico. Lì nasce il mercato delle opportunità, che ti permette di avere occasioni come mi è successo a Liverpool con Mascherano e anche da altre parti. Abbiamo impostato un mercato anche in vista del prossimo anno".