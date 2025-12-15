Brocchi: "Crisi Fiorentina? Adesso il problema non è Vanoli ma lo spogliatoio"

vedi letture

Nel commentare a Dazn la crisi senza fine della Fiorentina, l’ex giocatore viola Cristian Brocchi ha citato ancora una volta l'episodio avvenuto a Reggio Emilia, quando dopo un rigore assegnato alla squadra di Vanoli in campo si era acceso un battibecco tra i tifosi viola: "L'episodio del calcio di rigore contro il Sassuolo, in quel frangente, mi ha lasciato una sensazione negativa, non mi è piaciuto e mi ha fatto capire perché in questo periodo la squadra fatichi a uscire dalle difficoltà come collettivo.

Situazioni del genere si superano solo quando c’è un gruppo unito, che lavora compatto. Vista dall’esterno, questa è l’unica spiegazione possibile, perché se si analizzano i singoli elementi della rosa, non sono giocatori da una classifica del genere. Firenze è una piazza splendida e la squadra ha valori importanti, quindi è evidente che qualcosa all’interno non abbia funzionato. Io racchiudo tutto in quell’episodio del rigore: per me è il segnale che qualcuno pensa più al proprio interesse e che ci siano tensioni interne. Il vero problema della Fiorentina, a mio avviso, non è l’allenatore ma lo spogliatoio".