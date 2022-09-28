LJAJIC, Torna in Turchia, ha firmato con il club di Pirlo

Dopo la parentesi al Besiktas, Adem Ljajic tornerà a giocare in Turchia con il Fatih Karagumruk. Il calciatore ex viola ha firmato per un anno e mezzo a partire da gennaio, dove verrà allenato da Andrea Pirlo e giochera insieme ad Emiliano Viviano.

Adem Ljajic Karagümrük'te



30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/NwnjUckAi8