LJAJIC, Torna in Turchia, ha firmato con il club di Pirlo
28.09.2022 19:15 di Redazione FV Twitter: @firenzeviola_it
FirenzeViola.it
© foto di Giacomo Morini
Dopo la parentesi al Besiktas, Adem Ljajic tornerà a giocare in Turchia con il Fatih Karagumruk. Il calciatore ex viola ha firmato per un anno e mezzo a partire da gennaio, dove verrà allenato da Andrea Pirlo e giochera insieme ad Emiliano Viviano.
Adem Ljajic Karagümrük'te— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 28, 2022
30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/NwnjUckAi8