LJAJIC, Torna in Turchia, ha firmato con il club di Pirlo

28.09.2022 19:15 di Redazione FV Twitter:    vedi letture
LJAJIC, Torna in Turchia, ha firmato con il club di Pirlo
FirenzeViola.it
© foto di Giacomo Morini

Dopo la parentesi al Besiktas, Adem Ljajic tornerà a giocare in Turchia con il Fatih Karagumruk. Il calciatore ex viola ha firmato per un anno e mezzo a partire da gennaio, dove verrà allenato da Andrea Pirlo e giochera insieme ad Emiliano Viviano.