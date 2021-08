LJAJIC, Il Besiktas ha accettato l'offerta del PAOK

Adem Ljajic, ex fantasista della Fiorentina, sembra finalmente aver trovato squadra. Secondo quanto riportato da Fanatik, il Besiktas avrebbe accettato l'offerta del PAOK di 1,5 milioni di euro per il cartellino del serbo, mentre resta da trovare l'accordo con il calciatore che era da tempo fuori dai piani del club che non lo ha mai impiegato in questa stagione.