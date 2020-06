LIVERANI, Contro la Juventus avrò solo 14 giocatori

A poche ore da Juventus-Lecce, Fabio Liverani - tecnico dei salentini - ha rilasciato alcune dichiarazioni sul sito ufficiale del club giallorosso. Queste le sue parole: "La nostra rosa è questa, purtroppo giocare ogni tre giorni per noi non è un vantaggio e in più si aggiungono acciacchi e piccoli infortuni. L'elenco degli indisponibili è sotto di occhi di tutti e se su una squadra di 20 giocatori ne togli 5 diventa difficile fare troppi cambiamenti. Però quelli che ci sono mi danno ampia disponibilità e cercherò di mettere in campo una squadra equilibrata cercando di fare una gara attenta. Partiamo per Torino con 14 giocatori di movimento e credo che lo spazio in queste 11 partite ci sarà per tutti".