LINARI, Di nuovo viola? Futuro incerto. I trofei vinti...

Il difensore dell’Atlético Madrid Elena Linari (in passato nelle fila della Fiorentina Women’s) ha parlato a SkySport del suo momento: “Sto cercando di portare a termine i miei studi di spagnolo in questo periodo di stop al campionato: non basta aggiungere la “s” in fondo a tutte le parole, anche se a noi fiorentini riesce bene come ci insegna il buon Pieraccioni. Se tornerò in futuro alla Fiorentina? Sappiamo tutti cosa vuol dire indossare la maglia viole ed esser fiorentina. Mi sono sentita onorata di aver vinto uno scudetto e due coppe Italia al Franchi. E’ stata la realizzazione di un sogno giocare a Firenze ma al momento non posso dire nulla, il futuro non è ancora certo. Io all’estero? Volevo fare un’esperienza così, avevo bisogno di nuovo stimoli e di confrontarmi con altri palcoscenici”.