Gudmundsson vuole esserci col Pisa. CorFio: "Rimarrà a Firenze per continuare il recupero"
Sulle colonne del Corriere Fiorentino di oggi spazio alla presentazione di Daniele Rugani ma non solo. Il difensore viola, protagonista ieri in conferenza stampa, conta di essere a disposizione di Paolo Vanoli per la gara di lunedì prossimo col Pisa. Ci proverà anche Abert Gudmundsson: come scrive il Corriere, l'islandese sta facendo di tutto per recuperare dall'infortunio alla caviglia patito dieci giorni fa contro il Torino. Non a caso è più che probabile che gli venga risparmiata la trasferta in Polonia, lasciandolo lavorare al Viola Park in un clima e con strutture sicuramente più adeguate. Esserci, è questo il suo obiettivo.
Da titolare, o (almeno) in panchina. Ben sapendo che per fortuna gli altri rinforzi, leggasi Solomon (soprattutto) e Harrison, stanno già dimostrando di poter essere molto ma molto utili.
