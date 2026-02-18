FirenzeViola Fagioli principe di Como: è lui il Top Fv della Fiorentina, convince anche Parisi

La Fiorentina torna a vincere e lo fa su un campo pesante, il Sinigaglia di Como contro i lanciatissimi ragazzi di Cesc Fabregas. Merito di un'ottima prova di collettivo, tra cui spiccano alcuni singoli, uno su questi è Nicolò Fagioli, autore del vantaggio (prima rete stagionale per lui). Il numero quarantaquattro ha convinto tutti o quasi, questo è quello che si evince dal consueto sondaggio che abbiamo lanciato su FirenzeViola.it. L'ex Juve vince a mani basse il TopFv di Como-Fiorentina e per il 45% di voi è il migliore in campo di sabato. Alle sue spalle Fabiano Parisi, protagonista di una super partita nonostante lo sfortunato autorete che ha fissato il punteggio sul 2-1. Ecco il podio.

Como-Fiorentina 1-2, Top Fv:

1) Nicolò Fagioli (45,33% dei voti, 792 votanti)

2) Fabiano Parisi (38,18% dei voti, 667 votanti)

3) Marin Pongracic (4,81% dei voti, 84 voti).