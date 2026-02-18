Dagli inviati

Le ultime dal Viola Park: cinque Primavera nella rifinitura prima dello Jagiellonia

Le ultime dal Viola Park: cinque Primavera nella rifinitura prima dello Jagiellonia
Oggi alle 10:36Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal Viola Park - L. Mauro

Al Viola Park in scena stamani l'allenamento di rifinitura prima della partenza per la Polonia: la Fiorentina prepara sul campo la sfida di domani contro lo Jagiellonia e lo fa con un gruppo rivisato: come detto assenti dall’allenamento David De Gea, Manor Solomon, che non partiranno neanche per Bialystok (qui il motivo), out dal lavoro di campo anche gli altri infortunati, Gudmundsson, Lamptey e Kospo. Non sono presenti neanche Oliver Crhistense (fuori dalla lista Uefa) e Abdelhamid Sabiri.

Insieme alla prima squadra presenti all’allenamento ì Primavera Balbo, Bonanno, Bertolini, Sadotti, Braschi oltre a Rugani e Brescianini che non fanno parte della lista Uefa. Queste le immagini dell'allenamento.