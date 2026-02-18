Dagli inviati
Le ultime dal Viola Park: cinque Primavera nella rifinitura prima dello Jagiellonia
Al Viola Park in scena stamani l'allenamento di rifinitura prima della partenza per la Polonia: la Fiorentina prepara sul campo la sfida di domani contro lo Jagiellonia e lo fa con un gruppo rivisato: come detto assenti dall’allenamento David De Gea, Manor Solomon, che non partiranno neanche per Bialystok (qui il motivo), out dal lavoro di campo anche gli altri infortunati, Gudmundsson, Lamptey e Kospo. Non sono presenti neanche Oliver Crhistense (fuori dalla lista Uefa) e Abdelhamid Sabiri.
Insieme alla prima squadra presenti all’allenamento ì Primavera Balbo, Bonanno, Bertolini, Sadotti, Braschi oltre a Rugani e Brescianini che non fanno parte della lista Uefa. Queste le immagini dell'allenamento.
Pubblicità
Primo Piano
La vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di piùdi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 La vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Copertina
FirenzeViolaFranchi: variante ai cantieri necessaria per la coabitazione con le partite della Fiorentina
Dagli inviatiDa Bialystok: Fiorentina in arrivo oggi, Vanoli pensa di risparmiare il viaggio a tre big
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com