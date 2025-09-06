L'ex viola Vlahovic scatenato: terzo gol consecutivo tra campionato e Serbia

di Redazione FV

Sembrava destinato a lasciare la Juventus ma per l'ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic l'inizio di stagione sta andando alla grande tra club e nazionale. La punta bianconera, dopo essere andato in gol nelle prime giornate di campionato della Juventus, oggi pomeriggio è stato decisivo nella vittoria di misura della sua Serbia in casa della Lettonia. Suo il gol che permette alla nazionale serba di restare seconda nel girone, in scia dell'Inghilterra.