L'ex viola Vlahovic scatenato: terzo gol consecutivo tra campionato e Serbia
Sembrava destinato a lasciare la Juventus ma per l'ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic l'inizio di stagione sta andando alla grande tra club e nazionale. La punta bianconera, dopo essere andato in gol nelle prime giornate di campionato della Juventus, oggi pomeriggio è stato decisivo nella vittoria di misura della sua Serbia in casa della Lettonia. Suo il gol che permette alla nazionale serba di restare seconda nel girone, in scia dell'Inghilterra.
Il mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Il mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Il dt della Fiorentina Goretti: "Abbiamo creato un blocco italiano e patrimonializzato la squadra, siamo vicini ad essere a regime"
Gudmundsson e un rientro precauzionale, ma con il Napoli resta a rischio: le alternative per Pioli
Cinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…
La sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di così
