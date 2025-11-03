Fenucci sulle condizioni di Italiano: "È in perfetta forma. Le vittorie aiutano"
FirenzeViola.it
L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, poco prima dell'assemblea della Lega Calcio Serie A questa mattina a Lissone, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui Tuttomercatoweb.com, ha commentato la vittoria sul Parma e le condizioni di salute di Vincenzo Italiano: "Sono contento per la prestazione oltre che per il risultato. Italiano? È in perfetta forma, poi le vittorie aiutano", scherza Fenucci.
