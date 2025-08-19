L'ex viola Ripa: "Squadra pronta al 90% ma manca un mediano di qualità"

L'ex giocatore e team manager della Fiorentina Roberto Ripa ha parlato dell'attualità viola a lady Radio: "La dirigenza viola ha lavorato bene fin dalle prime fasi del calciomercato con l’obiettivo di dare a Pioli una squadra già importante in ritiro perché credo che tra i nuovi acquisti e le conferme dei calciatori cardine della passata stagione, la rosa della Fiorentina sia completa al 90%. Cosa serve ora? Prenderei un giocatore in mediana capace di alzare il livello qualitativo del reparto.

Mentre in attacco dipende da Beltran e da cosa farà. I nomi usciti non mi dispiacciono. Mi piacciono molto i profili di Ioannidis e Ilenikhena, ma anche Shpendi e Piccoli sono dei buoni elementi.