L'ex viola Ripa: "Squadra pronta al 90% ma manca un mediano di qualità"
L'ex giocatore e team manager della Fiorentina Roberto Ripa ha parlato dell'attualità viola a lady Radio: "La dirigenza viola ha lavorato bene fin dalle prime fasi del calciomercato con l’obiettivo di dare a Pioli una squadra già importante in ritiro perché credo che tra i nuovi acquisti e le conferme dei calciatori cardine della passata stagione, la rosa della Fiorentina sia completa al 90%. Cosa serve ora? Prenderei un giocatore in mediana capace di alzare il livello qualitativo del reparto.
Mentre in attacco dipende da Beltran e da cosa farà. I nomi usciti non mi dispiacciono. Mi piacciono molto i profili di Ioannidis e Ilenikhena, ma anche Shpendi e Piccoli sono dei buoni elementi.
Se Pioli si volta verso la panchina, chi c'è che può cambiare la partita? Pellegrini idea chic, ma ecco la verità. Servono un vice Kean (maschio alfa) e un vice Dodo. La grana ingaggi alti e i no di Beltran e Ikonedi Angelo Giorgetti
