L'ex viola Belotti si scontra con il portiere dell'Inter ed esce: distorsione al ginocchio
FirenzeViola.it
Brutto infortunio per Andrea Belotti che nel finale del primo tempo tra Cagliari e Inter si infortuna in uno scontro con il portiere Josep Martinez, che sostituisce Sommer tra i pali nerazzurri, che in uscita in presa alta ricade sull'ex attaccante della Fiorentina, subito sostituito. Belotti è uscito sotto braccio aiutato da due membri dello staff sanitario rossoblu.
Il centravanti, riporta Tuttomercatoweb, ha riportato una distorsione ginocchio sinistro ed ora il Cagliari è in ansia. L'entità dell'infortunio è da valutare nei prossimi giorni.
Pubblicità
Ex viola
Solo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Solo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86
3 Ancora Bove: "Ho voglia di tornare alla mia passione. Il ricordo più bello l'accoglienza dell'Olimpico"
Copertina
RFVPisa-Fiorentina, Dunga in esclusiva: "La vedrò con il cuore a metà. Pioli saprà rialzarsi, come sempre. Vi racconto un aneddoto del derby..."
Gilardino: "Contro la Fiorentina avrò testa fredda e cuore caldo. Complimenti ok ma ora servono punti"
Luca CalamaiGud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori
Lorenzo Di BenedettoDopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla quinta giornata, adesso deve essere lo stesso. Con coraggio e senza paura
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com