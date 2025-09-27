L'ex viola Belotti si scontra con il portiere dell'Inter ed esce: distorsione al ginocchio

Oggi alle 22:20Ex viola
di Redazione FV

Brutto infortunio per Andrea Belotti che nel finale del primo tempo tra Cagliari e Inter si infortuna in uno scontro con il portiere Josep Martinez, che sostituisce Sommer tra i pali nerazzurri, che in uscita in presa alta ricade sull'ex attaccante della Fiorentina, subito sostituito. Belotti è uscito sotto braccio aiutato da due membri dello staff sanitario rossoblu.

Il centravanti, riporta Tuttomercatoweb, ha riportato una distorsione ginocchio sinistro ed ora il Cagliari è in ansia. L'entità dell'infortunio è da valutare nei prossimi giorni.