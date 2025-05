Social L'ex Cholito Simeone torna a Firenze e si rifà subito il look: la foto

Con la fine della stagione molti ex viola sono tornati a casa (magari prima di andare in vacanza in mete più esotiche). Tra questi anche due giocatori che, pur non fiorentini, hanno sposato ragazze di Firenze e in questo periodo sono nel capoluogo toscano, come Castrovilli con Rachele Risaliti e Giovanni Simeone con Giulia Coppini.

Proprio il Cholito, reduce dallo scudetto con il Napoli, a Firenze (più precisamente a Sesto Fiorentino) si è rifatto anche il look come mostra sui social.