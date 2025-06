La Cremonese completa il quadro della Serie A 2025/26

vedi letture

Triplice fischio allo Stadio Picco di La Spezia: la Cremonese torna in Serie A dopo 3 anni dall'ultima volta, batttendo lo Spezia per 2-3. In gol per la Cremonese De Luca (con una doppietta) e Vazquez, mentre per lo Spezia Esposito P. e Vignali.

Nonostante il rischio di una rimonta nel giro di pochissimi minuti, intorno all'ottantesimo, gli aquilotti non sono riusciti a ribaltare il risultato, portando Mr.Stroppa a battere nuovamente in una finale playoff il collega Luca d'Angelo dopo quel Pisa-Monza che aveva sancito la prima storica promozione in A dei brianzoli.

Dopo Sassuolo e Pisa, è quindi la Cremonese ad aggiudicarsi un posto in Serie A, completando così il quadro per la stagione 2025/26.