Incendio al ViolaPark, la ricostruzione di quanto successo

Nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno un un incendio è divampato all'interno del centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Durante la notte ha preso fuoco il padiglione C, la parte destinata al settore giovanile. L’intervento dei Vigili del fuoco del comando di Firenze (sede centrale e distaccamento di Pontassieve) è avvenuto dalle ore 02:15 fino alle 06.15 di domenica mattina, quando l’edificio è stato reso non fruibile per i danni riportati. Inoltre, 4 persone sono state soccorse e portate in ospedale per accertamenti dovuti ai fumi della combustione respirati.

Intorno alle 10.30 di questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale del club. Anche il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti si è espresso in merito all'accaduto.

Nonostante le fiamme che sono divampate nel padiglione C, oggi il Viola Park (dopo lavori di accertamento) è stato comunque teatro della semifinale della Coppa Italia Primavera femminile tra Fiorentina e Inter, che ha visto prevalere le ragazze viola. Inoltre, ci sono stati eventi al Media Center, ed è rimasta aperta la mensa al Padiglione Centrale. Lunedì 2 giugno, invece, si svolgerà il Torneo Rocco Commisso dedicato ai Pulcini allo stadio "Astori".