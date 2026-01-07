Kayode incanta la Premier: Inter e Juve vorrebbero riportarlo in Italia in estate
Michael Kayode continua ad incantare in Premier. L'ex Fiorentina, classe 2004, è tra i migliori giocatori in assoluto per rendimento dell'intero campionato inglese e per questo sono tante le big che hanno messo gli occhi su di lui, sia inglesi, che anche italiane. Secondo quanto raccolto da TMW, sono Inter e Juventus le squadre della nostra Serie A che starebbero pensando a riportare l'ex viola in Italia per il mercato estivo, seguendolo concretamente.
Per il giovane terzino italiano sono 1888 i minuti giocati distribuiti in 24 presenze finora in questa stagione. In questo momento, il Brentford lo considera però indispensabile per il suo progetto.
