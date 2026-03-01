Gosens con la mascherina, Harrison con Kean: l'ipotetica Fiorentina di Udine

Ripartendo dall'infortunio e dai tempi di recupero di Manor Solomon, La Nazione prova stamani a disegnare l'undici che schiererà Paolo Vanoli domani sera per fronteggiare l'Udinese. L'israeliano, con una lesione tra primo e secondo grado al retto femorale, starà fuori almeno fino a Pasqua per la Fiorentina sarà un problema non da poco, visto il suo rendimento recente. Negli ultimi allenamenti, per sostituirlo, si è continuato a lavorare sul recupero di Gudmundsson, che al di là di una guarigione clinica deve ritrovare in fretta brillantezza atletica. L’islandese era il padrone della fascia sinistra prima dell’infortunio contro il Torino. E da lì dovrebbe riprendere il suo campionato domani sera dopo lo spezzone nei supplementari contro lo Jagiellonia.

Con lui Kean, mentre a completare l’attacco sarà Harrison sulla destra. Anche qui pochi dubbi, perché Parisi dovrà verosimilmente giocare terzino sinistro. Gosens potrebbe essere convocato con tanto di mascherina protettiva, ma ha comunque sulle gambe la partita complicata di giovedì sera in un momento in cui non è brillantissimo. Per il resto, della formazione che affronterà l'Udinese non ci sono grossi dubbi, secondo il quotidiano: davanti a De Gea (anche per Lezzerini lesione di primo grado al retto femorale), ci saranno Fortini (Dodo squalificato), Pongracic, Ranieri e Parisi. In mediana Mandragora, Fagioli e Brescianini, in attacco Harrison, Kean e Gudmundsson.