KALINIC, L'ex viola sarà il nuovo DS dell'Hajduk Spalato

Nikola Kalinić, ex attaccante della Fiorentina, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera. Ora assumerà un nuovo ruolo nel club dove ha appeso gli scarpini al chiodo, l'Hajduk Spalato, come direttore sportivo. Ecco le sue prime parole nei panni della nuova veste sui canali ufficiali del club:

“Vorrei ringraziare il presidente Bilić e tutte le persone del club. Questo per me è un grande onore e una grande responsabilità. La mia carriera calcistica è finita, davanti a me ci sono nuove sfide. Forse alcuni di voi pensano che io sia inesperto, ma ho le giuste conoscenze. Il mio primo obiettivo è trovare un allenatore. Spero di riuscirci entro la fine della prossima settimana. Voglio introdurre un regolamento di comportamento, sottolineando quanto sarà importante la disciplina nella prima squadra. Abbiamo avuto problemi con questo nella stagione passata. Se non riusciamo a risolverli, non andremo da nessuna parte. Il regolamento varrà per tutti i giocatori, dal primo giorno di preparazione. Chi non lo rispetterà ne subirà le conseguenze. Anche io durante la mia carriera ho avuto problemi di disciplina, ma ne ho pagato il prezzo. Così sarà per gli altri".