JUVENTUS, Thiago Motta: "Situazione su Chiesa non è cambiata"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Juventus Thiago Motta, in occasione della conferenza stampa prima di Juventus-Como, ha parlato della situazione di mercato legata all'ex viola Federico Chiesa, fuori dal progetto e non convocato per la sfida di domani.

È cambiata la situazione di Chiesa?

"No, non è cambiata. Abbiamo parlato internamente ed è la dimostrazione di rispetto per tutti i miei giocatori. Trasparenza, chiarezza, questo è il modo che trasmetto ai miei giocatori. Rispetto. Non è cambiato niente".