Pistocchi bacchetta De Bruyne: "Contro Njie sembrava una Ferrari contro una 500"

vedi letture

Il giornalista Maurizio Pistocchi, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, ha analizzato la prestazione offerta da Kevin De Bruyne nel pareggio contro la Fiorentina. Pur riconoscendo le straordinarie qualità tecniche e l’intelligenza calcistica del belga, Pistocchi ha evidenziato le difficoltà mostrate sul piano atletico: "De Bruyne contro la Fiorentina l'ho visto malissimo! È un grandissimo giocatore, ma se non corre la squadra rischia di giocare in dieci.

C'è stata un'azione molto indicativa: è partito insieme a Njie e sembrava una Ferrari contro una 500, gli ha mangiato il campo. Kevin ha grande qualità, è intelligente, ma Allegri deve trovargli un'altra posizione perché in quella zona del campo, se non riesce a correre, diventa un problema".