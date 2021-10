JUVE, Rinnovo di Cuadrado ad un passo. Berna…

Il Corriere di Torino fa il punto sui rinnovi di casa Juventus. La trattativa più vicina al nero su bianco è quella con Juan Cuadrado, col colombiano che entro pochi giorni firmerà fino al 2023 con opzione per una ulteriore stagione. Poi sarà il turno di Paulo Dybala, con l'agente Jorge Antun nuovamente atteso in Italia nei prossimi giorni. Nelle scorse ore è stato lo stesso Mattia De Sciglio a confessare come ancora non ci siano stati contatti per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022. E la situazione questa è, anche se verosimilmente nelle prossime settimane un contatto in tal senso dovrà esserci. E molto dipenderà dal rendimento del giocatore. Discorso simile per Federico Bernardeschi: con Mino Raiola il discorso è stato solo sfiorato e al momento l'idea di un rinnovo al ribasso non scalda i suoi pensieri. Entro gennaio comunque una decisione definitiva andrà preso, in modo che in caso di fumata nera il club possa trovare una sistemazione nella sessione invernale in modo da non perderlo a zero a giugno.