JOAQUIN, Trascina il Betis con una doppietta

Joaquin Sanchez Rodriguez non tramonta mai. Il centrocampista del Betis Siviglia infatti, a 37 anni, è ancora integro e capace di offrire prestazioni ottime. Lo spagnolo che ha vestito la maglia della Fiorentina dal 2013 al 2015 è stato schierato da titolare quest'oggi dal suo allenatore, Quique Setien, contro l'Huesca, formazione ultima in classifica. Joaquin ha prima sbloccato l'incontro al 22' con un colpo di testa e poi, dopo il pareggio ospite su calcio di rigore, ha fatto esplodere il Benito Villamarin dopo 8 minuti di recupero. Grazie a questa vittoria il Betis è adesso decimo in classifica con 47 punti.