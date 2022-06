JOAQUIN, Scherza con Haaland: "Vorrebbe il Betis"

Siparietto simpatico quello che ha coinvolto l'ex giocatore viola Joaquin e la nuova stella del Manchester City di Guardiola, Erling Haaland. Tramite il suo profilo Instagram infatti l'esterno spagnolo ha pubblicato un video in cui scherza con il bomber norvegese. "Dice Haaland che vuole venire al Betis quest'anno, ma non c'è più posto. Vediamo per il prossimo", sono le parole di Joaquin.