ITALIANO, Le finali perse fanno male. Ho fatto esperienza

L'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha rilasciato un'intervista sul sito Uefa.com, affrontando diversi temi, tra cui la sua precedente esperienza nelle competizioni internazionali e le due finali perse dalla Fiorentina:“Sono state due esperienze incredibili, anche se con finali un po’ amare. Perdere le finali all'ultimo minuto non è mai bello, ma è stato comunque un viaggio straordinario. Giocare in stadi così importanti, contro squadre forti, ti dà moltissimo. Porto con me questa esperienza e cercherò di trasmetterla ai miei giocatori. Ogni partita in Europa è qualcosa di speciale.”

Sull'attuale sfida con il Bologna e le prospettive nella competizione, ha aggiunto:

“Dobbiamo dimostrare il nostro carattere e non farci intimidire, anche di fronte a squadre come il Liverpool, l’Aston Villa, il Monaco o lo Shakhtar. Sono tutte squadre ben organizzate e di grande qualità. Sarà fondamentale essere coraggiosi.”