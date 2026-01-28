Designazioni arbitrali, c'è La Penna per Napoli-Fiorentina. Al Var Nasca

Sono appena state rese ufficiali le designazioni arbitrali per la 23^ giornata di Serie A. Il big match del sabato delle ore 18 al Maradona, che vedrà la Fiorentina sfidare il Napoli di Antonio Conte, è stato affidato a Federico La Penna della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Bianchini e dal quarto uomo Marcenaro. Al Var invece ci sarà Nasca e l'Avar sarà Aureliano. Questa la squadra completa:

LA PENNA

LO CICERO – BIANCHINI

IV:       MARCENARO

VAR:      NASCA

AVAR:       AURELIANO