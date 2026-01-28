Adesso la Fiorentina cerca muscoli in mezzo: due idee idee da Premier e Ligue1

La Fiorentina sta pensando a come sostituire Hans Nicolussi Caviglia, approdato al Parma ieri sera. Scrive il Corriere dello Sport: stavolta però c'è la volontà di puntare su un elemento più fisico, muscolare. Nelle ultime ore è stato fatto un sondaggio per Soungoutou Magassa, difensore centrale del West Ham che all'occorrenza può fare il mediano. Tuttavia non ci risulta che la dirigenza viola abbia intenzione di spingere (ancora agli inglesi è stato chiesto il terzino destro Walker-Peters: pista fredda).

E allora ecco un nome che torna buono dall'estate: centrocampista di ruolo e pallino di Roberto Goretti è il classe 1998 del Lione Orel Mangala. Il calciatore belga non rientra nei piani di Paulo Fonseca, quindi non è da escludere che la Fiorentina ci faccia un pensierino. Anche perché Mangala in questa prima parte di stagione ha giocato davvero poco, per via di un brutto infortunio che l'ha messo fuorigioco praticamente per tutto il 2025. Nelle ultime settimane era stato proposto Maurits Kjaergaard del Salisburgo, ma il danese non convince la società viola.



