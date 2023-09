ILICIC, Fuori rosa al Maribor: il tecnico ha dato aut aut

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro l'Olimpia Lubiana i nervi sono molto tesi in casa Maribor. Quarto posto in classifica con 11 punti, sì, ma anche due pareggi nelle ultime 4 partite. Damir Krznar ha emesso un aut aut: "O me o lui", in soldoni, quanto detto dal tecnico dopo che Josip Ilicic è entrato nel secondo tempo della sfida. La società ha deciso di dare carta bianca all'allenatore, di fatto mettendo fuori rosa l'ex Atalanta e confermando poi la decisione anche in pubblico. Non c'è un comunicato ufficiale sulla faccenda, ma la strada appare segnata: è una decisione che ha suscitato non poche polemiche e reazioni, con il Consiglio di Amministrazione del club che è stato convocato e informato della situazione.

Così Josip Ilicic è stato sospeso dagli allenamenti della prima squadra fino a nuovo avviso e si allenerà con un programma speciale, indipendente, volto a ritrovare la forma perduta. Resta da capire se poi verrà eventualmente reintegrato, ma le informazioni che arrivano dalla Slovenia si fermano, al momento, a questo concetto. Così Ilicic non verrà preso in considerazione e convocato alle gare. A confermare la decisione del tecnico Krznar ci ha pensato il direttore sportivo Marko Suler.