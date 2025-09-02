Ikone saluta: "La Fiorentina resterà una parte importante della mia vita: sono cresciuto"

Jonathan Ikone ha salutato la Fiorentina. Di seguito il post su Instagram con la seguente descrizione: "Non è facile salutare… Fiorentina e Como resteranno sempre una parte importante della mia vita. Grazie allo staff, ai miei compagni e a voi tifosi: senza di voi niente sarebbe stato lo stesso. Qui sono cresciuto, non solo come calciatore ma anche come uomo. Porterò questi ricordi con me per sempre"